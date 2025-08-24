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Федорищев о поражении «Крыльев Советов» от «Краснодара» со счетом 0:6: «Так нельзя, мужики!»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскритиковал «Крылья Советов» за поражение от «Краснодара» (0:6) в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

«Так нельзя, мужики! Непросто подобрать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках.

После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее.

Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!» — написал в своем Telegram-канале Федорищев.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 6 матчах.

&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Крылья Советов&raquo; (6:0) в&nbsp;матче 6-го тура РПЛ 24&nbsp;августа.«Краснодар» уничтожил «Крылья» — 6:0! Сперцян устроил шоу и вывел клуб на первое место
Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.
24 августа 2025, 15:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:6
Краснодар
Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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