Федорищев о поражении «Крыльев Советов» от «Краснодара» со счетом 0:6: «Так нельзя, мужики!»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев раскритиковал «Крылья Советов» за поражение от «Краснодара» (0:6) в домашнем матче 6-го тура РПЛ.

«Так нельзя, мужики! Непросто подобрать слова. Очень сильный соперник, чемпион страны, невезение, не реализовали свои моменты, судейство (у меня, как и у многих поклонников «Крыльев», тоже много вопросов: считаю, что клубу надо подавать жалобу) — никаких отговорок тут быть не может. На своем поле, при многочисленных болельщиках.

После матча зашел в раздевалку нашей команды. Серьезный мужской разговор без лишних глаз и ушей. Пусть этот очень болезненный удар позволит команде сделать правильные выводы и в дальнейшем стать сильнее.

Впереди непростой календарь. «Крылья», надо собраться и реабилитироваться перед родными болельщиками. Только «Крылья», только победа!» — написал в своем Telegram-канале Федорищев.

«Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд. Команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 8 очками в 6 матчах.