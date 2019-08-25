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ЦСКА — «Ахмат»: Набабкин получил травму

16:51
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».

На 15-й минуте защитник упал в штрафной и показал, что ему нужна замена. Когда он снял гетру, то было видно, что он вышел на поле с повреждением икроножной мышцы. Позже комментаторы «Матч Премьер» подтвердили эту информацию.

Сроки восстановления игрока и серьезность повреждения пока неизвестны.

ЦСКА — Ахмат

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