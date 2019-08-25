Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в матче 7-го тура чемпионата России против «Ахмата».

На 15-й минуте защитник упал в штрафной и показал, что ему нужна замена. Когда он снял гетру, то было видно, что он вышел на поле с повреждением икроножной мышцы. Позже комментаторы «Матч Премьер» подтвердили эту информацию.

Кирилл Набабкин покидает поле сам, но с трудом pic.twitter.com/TbREVvrQqE — Александр Рогулев (@a_rogulev) August 25, 2019

Сроки восстановления игрока и серьезность повреждения пока неизвестны.