«Динамо» обогнало «Зенит» и выиграло первый круг, «Локомотив» поднялся в зону стыков. Расклады после 15-го тура РПЛ

«Спартак» упустил возможность улучшить положение в таблице.

Первый круг РПЛ завершился сменой лидера. «Зенит» проиграл «Рубину» и пропустил вперед московское «Динамо», которое набрало 32 очка. Петербуржцы отстают на один балл, «Спартак» — на два. Внизу «Локомотив» прервал серию неудач и покинул зону прямого вылета, куда опустился «Акрон». Главные расклады после 15-го тура — в материале «СЭ».

«Динамо» вышло на первое место, опередив «Зенит»

Перед 15-м туром у «Зенита» и «Динамо» было по 31 очку. Петербуржцы занимали первую строчку благодаря победе в личной встрече (3:0), но теперь ситуация изменилась. Команда Сергея Семака проиграла «Рубину» (1:3) в Казани, а москвичи сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). Бело-голубые впервые в сезоне единолично возглавили таблицу.

При этом «Динамо» не смогло воспользоваться поражением конкурента в полной мере. Хозяева пропустили от Джона Кордобы, ответили голом Ярослава Гладышева, а в конце первого тайма остались вдесятером после удаления Максима Осипенко. Ничья позволила выйти в лидеры, но преимущество над «Зенитом» составляет всего одно очко.

«Спартак» тоже упустил возможность улучшить положение. Красно-белые вели в Махачкале после гола Романа Зобнина, однако пропустили от Даниила Лесового на 89-й минуте — 1:1. Победа позволила бы москвичам сравняться с «Динамо» по очкам. Вместо этого команда Хуана Карлоса Карседо осталась третьей с 30 баллами.

В 16-м туре бело-голубые отправятся в гости к «Крыльям Советов», «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Спартак» встретится с «Факелом». Победа в Самаре гарантирует динамовцам сохранение первого места. Если же они потеряют очки, петербуржцы смогут выйти в лидеры в случае победы над армейцами. Есть шанс возглавить таблицу и у красно-белых: им нужно обыграть воронежцев, дождаться поражения «Динамо» и потери очков «Зенитом».

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой стал автором единственного гола в матче с «Родиной» (1:0). Фото «СЭ»

«Локомотив» покинул зону прямого вылета

Главная перестановка в нижней части таблицы связана с «Локомотивом». Железнодорожники начинали тур на 15-м месте с 11 очками, но победили «Родину» (1:0) и поднялись сразу на 13-ю строчку. Это первый матч красно-зеленых под руководством Сергея Овчинникова после ухода Михаила Галактионова.

У «Локомотива» теперь 14 баллов. От спасительного 12-го места, которое занимает махачкалинское «Динамо», москвичей отделяет три очка. При этом в следующем туре соперники сыграют между собой. Победа позволит железнодорожникам догнать дагестанский клуб, хотя для выхода из зоны стыков придется учитывать и результаты других команд.

«Родина» после поражения опустилась на 14-ю строчку. У москвичей и «Акрона» по 12 очков, но столичный клуб выше благодаря большему количеству побед: три против двух. Личная встреча соперников завершилась вничью — 3:3.

Тольяттинцы оказались в зоне прямого вылета после домашнего поражения от «Факела» (0:2). Воронежцы остались последними, однако сократили отставание от «Акрона» с шести до трех очков. У «Факела» теперь девять баллов, и борьба за выживание стала плотнее.

В 16-м туре «Акрон» отправится в Казань к «Рубину», «Родина» сыграет с «Оренбургом», а «Факел» примет «Спартак». При этом сразу три коллектива над зоной стыков — «Оренбург», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» — набрали по 17 очков. Одно неудачное выступление может заметно ухудшить положение любого из них.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» оторвался от ЦСКА

Еще одна важная перемена произошла в борьбе за четвертую строчку. Перед туром у «Краснодара» и ЦСКА было по 26 очков. Южане сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а армейцы неожиданно уступили «Ахмату» дома (1:2). Теперь между ними один балл.

При этом краснодарцы не смогли сократить отставание от тройки. После ничьей «Спартака» в Махачкале разрыв остался прежним — три очка. Команда Мурада Мусаева могла приблизиться к лидеру на два балла в случае победы над «Динамо», но не воспользовалась численным преимуществом во втором тайме.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Победа позволит вице-чемпионам набрать 30 очков. Если «Спартак» при этом проиграет «Факелу», команды сравняются, а краснодарцы поднимутся на третье место благодаря победе в личной встрече первого круга — 2:1.

У ЦСКА другая задача. Армейцы отстают от «Спартака» уже на четыре балла, поэтому вернуться в тройку за один тур не смогут. Зато победа над «Зенитом» позволит набрать 29 очков и обойти «Краснодар», если тот не выиграет у «Ростова».

16-й тур РПЛ:

28 ноября: «Рубин» — «Акрон»; ЦСКА — «Зенит»; «Балтика» — «Ахмат».

«Рубин» — «Акрон»; ЦСКА — «Зенит»; «Балтика» — «Ахмат». 29 ноября: «Оренбург» — «Родина»; «Ростов» — «Краснодар»; «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва); «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала).

«Оренбург» — «Родина»; «Ростов» — «Краснодар»; «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва); «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала). 30 ноября: «Факел» — «Спартак».

Главная встреча пройдет в Москве, где ЦСКА примет «Зенит». Армейцам нужна победа, чтобы приблизиться к призовой тройке, петербуржцам — чтобы вернуть первое место при осечке «Динамо». Еще один важный матч состоится на «РЖД Арене»: «Локомотив» получит возможность догнать махачкалинцев и сделать следующий шаг к выходу из зоны стыков.