«Динамо» обогнало «Зенит» и выиграло первый круг, «Локомотив» поднялся в зону стыков. Расклады после 15-го тура РПЛ
Первый круг РПЛ завершился сменой лидера. «Зенит» проиграл «Рубину» и пропустил вперед московское «Динамо», которое набрало 32 очка. Петербуржцы отстают на один балл, «Спартак» — на два. Внизу «Локомотив» прервал серию неудач и покинул зону прямого вылета, куда опустился «Акрон». Главные расклады после 15-го тура — в материале «СЭ».
«Динамо» вышло на первое место, опередив «Зенит»
Перед 15-м туром у «Зенита» и «Динамо» было по 31 очку. Петербуржцы занимали первую строчку благодаря победе в личной встрече (3:0), но теперь ситуация изменилась. Команда Сергея Семака проиграла «Рубину» (1:3) в Казани, а москвичи сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1). Бело-голубые впервые в сезоне единолично возглавили таблицу.
При этом «Динамо» не смогло воспользоваться поражением конкурента в полной мере. Хозяева пропустили от Джона Кордобы, ответили голом Ярослава Гладышева, а в конце первого тайма остались вдесятером после удаления Максима Осипенко. Ничья позволила выйти в лидеры, но преимущество над «Зенитом» составляет всего одно очко.
«Спартак» тоже упустил возможность улучшить положение. Красно-белые вели в Махачкале после гола Романа Зобнина, однако пропустили от Даниила Лесового на 89-й минуте — 1:1. Победа позволила бы москвичам сравняться с «Динамо» по очкам. Вместо этого команда Хуана Карлоса Карседо осталась третьей с 30 баллами.
В 16-м туре бело-голубые отправятся в гости к «Крыльям Советов», «Зенит» сыграет на выезде с ЦСКА, а «Спартак» встретится с «Факелом». Победа в Самаре гарантирует динамовцам сохранение первого места. Если же они потеряют очки, петербуржцы смогут выйти в лидеры в случае победы над армейцами. Есть шанс возглавить таблицу и у красно-белых: им нужно обыграть воронежцев, дождаться поражения «Динамо» и потери очков «Зенитом».
«Локомотив» покинул зону прямого вылета
Главная перестановка в нижней части таблицы связана с «Локомотивом». Железнодорожники начинали тур на 15-м месте с 11 очками, но победили «Родину» (1:0) и поднялись сразу на 13-ю строчку. Это первый матч красно-зеленых под руководством Сергея Овчинникова после ухода Михаила Галактионова.
У «Локомотива» теперь 14 баллов. От спасительного 12-го места, которое занимает махачкалинское «Динамо», москвичей отделяет три очка. При этом в следующем туре соперники сыграют между собой. Победа позволит железнодорожникам догнать дагестанский клуб, хотя для выхода из зоны стыков придется учитывать и результаты других команд.
«Родина» после поражения опустилась на 14-ю строчку. У москвичей и «Акрона» по 12 очков, но столичный клуб выше благодаря большему количеству побед: три против двух. Личная встреча соперников завершилась вничью — 3:3.
Тольяттинцы оказались в зоне прямого вылета после домашнего поражения от «Факела» (0:2). Воронежцы остались последними, однако сократили отставание от «Акрона» с шести до трех очков. У «Факела» теперь девять баллов, и борьба за выживание стала плотнее.
В 16-м туре «Акрон» отправится в Казань к «Рубину», «Родина» сыграет с «Оренбургом», а «Факел» примет «Спартак». При этом сразу три коллектива над зоной стыков — «Оренбург», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» — набрали по 17 очков. Одно неудачное выступление может заметно ухудшить положение любого из них.
«Краснодар» оторвался от ЦСКА
Еще одна важная перемена произошла в борьбе за четвертую строчку. Перед туром у «Краснодара» и ЦСКА было по 26 очков. Южане сыграли вничью с «Динамо» (1:1), а армейцы неожиданно уступили «Ахмату» дома (1:2). Теперь между ними один балл.
При этом краснодарцы не смогли сократить отставание от тройки. После ничьей «Спартака» в Махачкале разрыв остался прежним — три очка. Команда Мурада Мусаева могла приблизиться к лидеру на два балла в случае победы над «Динамо», но не воспользовалась численным преимуществом во втором тайме.
В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом». Победа позволит вице-чемпионам набрать 30 очков. Если «Спартак» при этом проиграет «Факелу», команды сравняются, а краснодарцы поднимутся на третье место благодаря победе в личной встрече первого круга — 2:1.
У ЦСКА другая задача. Армейцы отстают от «Спартака» уже на четыре балла, поэтому вернуться в тройку за один тур не смогут. Зато победа над «Зенитом» позволит набрать 29 очков и обойти «Краснодар», если тот не выиграет у «Ростова».
16-й тур РПЛ:
- 28 ноября: «Рубин» — «Акрон»; ЦСКА — «Зенит»; «Балтика» — «Ахмат».
- 29 ноября: «Оренбург» — «Родина»; «Ростов» — «Краснодар»; «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва); «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала).
- 30 ноября: «Факел» — «Спартак».
Главная встреча пройдет в Москве, где ЦСКА примет «Зенит». Армейцам нужна победа, чтобы приблизиться к призовой тройке, петербуржцам — чтобы вернуть первое место при осечке «Динамо». Еще один важный матч состоится на «РЖД Арене»: «Локомотив» получит возможность догнать махачкалинцев и сделать следующий шаг к выходу из зоны стыков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|1 : 1
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|1 : 1
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|0 : 1
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3