ЦСКА — «Ахмат»: грозненцы вышли вперед

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«Ахмат» вышел вперед в матче против ЦСКА в 25-м туре РПЛ — 2:1.

На 87-й минуте за гостей забил Бернард Бериша.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».