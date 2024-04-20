ЦСКА — «Ахмат»: Дивеев получил красную карточку и пропустит игру против «Спартака»

ЦСКА остался вдевятером в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

На 89-й минуте главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев удалил с поля защитника армейцев Игоря Дивеева, получившего вторую желтую карточку за фол против игрока грозненского клуба Милоша Шатары. В первом тайме красную карточку получил капитан красно-синих Виллиан Роша.

Оба футболиста пропустят перенесенный матч 21-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится 25 апреля.