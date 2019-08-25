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ЦСКА — «Ахмат»: Чалов увеличил преимущество армейцев

17:56
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов забил гол на 66-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Ахмата». Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Хавбек ЦСКА Иван Обляков навесил с углового на ближнюю штангу, где Чалов сыграл на опережение и легким кивком головы отправил мяч в дальний угол ворот вратаря «Ахмата» Виталия Гудиева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».

ЦСКА — Ахмат

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