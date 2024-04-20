ЦСКА — «Ахмат»: армейцы с пенальти открыли счет в меньшинстве

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ЦСКА открыл счет в матче против «Ахмата» в 25-м туре РПЛ — 1:0.

На 62-й минуте с пенальти забил форвард армейцев Федор Чалов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».