Агент Мелехина: «Витя ждал своего шанса и, возможно, со «Спартаком» получит игровое время»

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, высказался об игровом времени футболиста во второй части сезона.

«Мелехин как тренировался, так тренируется и доказывает, ничего не поменялось. Сако пропускает матч против «Спартака» из-за перебора желтых карточек и я думаю, что Витя должен получить какое-то игровое время. Никто не отчаивается, все в рабочем режиме. Не обидно, что его два раза выпустили в конце матча на минуту. Карпин всегда говорит, что победный состав не меняет. Сако себя хорошо показывал и команда выигрывает, какой тренер будет менять состав? Витя ждал шанса и, возможно, завтра получит его. Я уверен, что если выйдет в старте, он будет бороться и доказывать», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

После зимнего перерыва Мелехин не провел ни одного полного матча за «Ростов». Всего на счету 20-летнего защитника 23 игры в текущем сезоне во всех турнирах и один гол.