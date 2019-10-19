Цорн фотографировался с болельщиками после матча с «Рубином»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после завершения матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) встретился с болельщиками. Он раздавал автографы и фотографировался с поклонниками красно-белых.

#СпартакРубин Томас Цорн после матча общается с болельщиками pic.twitter.com/OGTWfM17nw — СЭ Спартак (@spartak_se) October 19, 2019

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