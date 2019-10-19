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Цорн фотографировался с болельщиками после матча с «Рубином»

19:38
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после завершения матча 13-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0) встретился с болельщиками. Он раздавал автографы и фотографировался с поклонниками красно-белых.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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