Чуперка не играет с «Динамо» из-за смерти отца

Главный тренер «Тамбова» Тимур Шипшев поделился ожиданиями от матча Тинькофф-чемпионата России против «Динамо». По его словам, основной опорник команды Валерий Чуперка не выйдет на поле из-за смерти отца.

— У Чуперки в семье трагедия, умер папа, он не тренировался, посчитали, что он не совсем готов, психологическое состояние понимаете у человека, — сказал Шипшев в эфире «Матч премьер». — От своей стратегии не отходим, но с «Динамо» играть неудобно. Это премьер-лига. У них есть группа быстрых нападающих, Комличенко хорошо играет сверху. Неудобный соперник.

Трансляция матча «Динамо» - «Тамбов»