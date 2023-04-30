Чугунов — о «Динамо»: «Что говорить, если там Фомин забивает пенальти и капитаном становится?»

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов прокомментировал игру «Динамо».

«Динамо» сейчас – это вообще ужас, по-моему. Там такой подбор игроков, что это страх божий. Мы как-то говорили год-два назад про «Краснодар», что он играл все хуже и хуже. А с «Динамо» совсем что-то страшное и непонятное происходит. У них вроде бы есть один хороший футболист – Тюкавин. Но что говорить, если там Фомин забивает пенальти и капитаном становится? Это из области вообще не пойми чего. Защитники «Динамо» не соответствует никакому уровню и близко, зато получают деньги немереные. У Маховикова в свое время мяч невозможно было отобрать. Раньше московские команды имели свое лицо, а теперь что?» – цитирует Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

В 25-м туре РПЛ «Динамо» на своем поле проиграло «Факелу» (0:2). После этого бело-голубые с 39 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.