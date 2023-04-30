Деменко считает, что Карпина могут дисквалифицировать на несколько игр

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал удаление Валерия Карпина после финального свистка в матче с красно-белыми (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Думаю, что Карпин и Онопко были недовольны добавлением времени. Было добавлено 3 минуты, а «Спартак» гол забил, когда уже почти 94 минуты было. Поэтому Карпин на эмоциях и выбежал. Его тоже можно понять. Но теперь его не будет на следующей игре. Еще неизвестно, что именно он сказал арбитру, а то может еще и несколько игр дисквалификации будет», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Главный арбитр матча Кирилл Левников удалил Карпина сразу после финального свистка. В концовке встречи «Спартак» ушел от поражения благодаря голу Соболева в добавленное время.