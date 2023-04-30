Агент Куликова призвал не обращать внимание на новости об уходе игрока из «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе игрока летом.

«Не хотел бы говорить о слухах. У Дани еще этот сезон и год контракта. Не нужно обращать на это внимание», — сказал Шпинев «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщил, что Куликов летом покинет московский клуб.

24-летний футболист провел 12 матей в этом сезоне, не отметившись результативными действиями.