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«Чтобы несчастных детей стало меньше». Семак рассказал о главном новогоднем желании

13:11
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в своем официальном Instagram опубликовал новогодний пост, в котором отметил, что Новый год для него прежде всего детский праздник.

— Для меня Новый Год всегда ассоциируется с семейным, детским праздником, — написал Семак. — Пусть этот праздник принесет детям волшебство, а Дед Мороз много подарков. Но самое главное чувствовать, что их любят. Мое главное желание на Новый год, чтобы несчастных детей стало меньше. 2019 год получился особенным и насыщенным на важные события в моей жизни. Спасибо всем кто был и остается рядом! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете.

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