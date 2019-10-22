Что Семак хочет улучшить в «Зените»? Отвечает тренер

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился своим видением развития клуба. По его словам, он хотел бы улучшить скорость и качество игры команды.

— Пока вся моя работа заключалась в функции менеджера. Это когда я прихожу в клуб, и у меня нет времени, чтобы выстраивать свою команду, свое видение игры, а нужен результат, — цитирует официальный сайт УЕФА Семака. — В этом сезоне и по ходу прошлого уже получалось кого-то пригласить и что-то изменить в построении игры. На данном этапе я воспринимаю свое видение футбола сквозь призму тех игроков, которые есть в команде.

— Но каким вы видите свой идеальный футбол?

— Конечно, мне хотелось бы двигаться в направлении скорости и качества. Это два основополагающих фактора. Тут и скорость мышления, и скорость работы, скорость движения, качество выполнения технических и тактических элементов. Это самое важное, что мне видится.

Все зависит от игроков. Игроки — главные действующие лица на футбольном поле. У многих тренеров есть свое видение футбола. Можно восхищаться и Гвардьолой, и Моуринью — великими тренерами, которые добились многого. Но все мы, тренеры, ничего не можем добиться без игроков. Без тех качеств, которые необходимы для достижения результата.