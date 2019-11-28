Что получит бывшая жена Глушакова: три квартиры в Москве, одна в Сочи, дом в Миллерово

«СЭ» стало известно, какие активы получит бывшая жена Дениса Глушакова — Дарья — по итогам бракоразводного процесса с футболистом.

Это:

Квартира в Москве на Кутузовском проспекте площадью 200 кв.м.;

Квартира в Москве на Кутузовском проспекте площадью 120 кв.м.;

Квартира в Москве на улице Плющиха площадью 100 кв.м.;

Квартира в Сочи площадью 120 кв.м.;

Дом в Миллерово площадью 500 кв.м.;

Алименты в рамках контракта Глушакова со «Спартаком» — порядка 80 миллионов рублей в сумме (6-8 миллионов в месяц в зависимости от результатов команды);

Часть компенсации после расторжения контракта со «Спартаком» — порядка 20 миллионов рублей.

При этом сейчас размер алиментов, которые удерживаются у хавбека ежемесячно, составляет порядка 500 000 рублей.

Адвокат экс-супруги Глушакова: «Суд увеличил компенсацию Дарье с 10 до 42 миллионов рублей. Это уже лучше, но Денис должен больше»