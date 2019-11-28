Адвокат экс-супруги Глушакова: «Суд увеличил компенсацию Дарье с 10 до 42 миллионов рублей. Это уже лучше, но Денис должен больше»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, экс-супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, прокомментировал решение Мосгорсуда увеличить сумму компенсации Дарье со стороны Дениса с 10 до 42 миллионов рублей.

— Это уже значительно лучше, но не до конца так, как мы хотим. Обжалуем решение Мосгорсуда — пойдем в кассационный суд, — сказал Жорин.

— Получается, что, по вашему мнению, Глушаков должен выплатить бывшей супруге больше 42 миллионов рублей?

— Конечно. В материалах дела есть все квитанции, платежи, в общем, все, что связано с выводом денег. Первая судебная инстанция не увидела ничего, вторая увидела кое-что, но не все. Будем добиваться того, чтобы в третьей поняли полную картину. В материалах дела все есть, просто нужно объективно рассмотреть.

— Что происходило в суде на этот раз?

— На прошлом заседании суд спросил Глушакова, который лично присутствовал в зале, куда тот дел 70 миллионов рублей, снятых со счета. Он сказал, что отдал их наличными Дарье, это, конечно, вызвало улыбку. Сегодня Дениса на заседании не было, но позиция его представителя не отличалась. Она такова: через два дня после ссоры Денис приехал к Дарье, выдал ей 70 миллионов рублей наличными, не спросив, на что. Это, естественно, выглядит неправдоподобно.

— Получается, такого не происходило?

— А как вы думаете? Люди поссорились, разошлись. Человек, который хотел забрать у бывшей супруги детей, хотел, чтобы она платила ему 15 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов. В тот же период он приезжает и дает бывшей супруге 70 миллионов. Это же смешно!

Супруги развелись 3 августа 2019 года, по решению суда Дарья Глушакова получила от бывшего мужа треть его дохода, а также обязала Дениса Глушакова выплачивать 100 тысяч рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. 11 ноября 2019 года стало известно, что Денис Глушаков подал иск о защите чести и достоинства. (Иван Торопцев)