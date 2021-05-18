Чорлука рассказал, чему научился у Николича в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который вошел в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионат Европы-2020, рассказал, чему научился у главного тренера москвичей Марко Николича.

— У вас уже сформировались тренерские взгляды, какая-то концепция?

— Пока не могу так сказать. Но мне очень нравился стиль игры и стиль работы Марко Николича в «Локомотиве». Это блестящий тренер. Уверен, что он многого добьется.

Я теперь хорошо понимаю, как важно постоянно общаться с игроками, которые мало выходят на поле. Им постоянно нужно находить мотивацию для тренировок, усмирять свой гнев. Команда должна быть единым целым, иначе она ничего не добьется.

— Вы говорили, что в «Локомотиве» вам также предлагали роль помощника.

— Посмотрим. Я удивлен, что и в клубе, и в сборной на меня рассчитывают. Что во мне видят человека, который уже может помочь. Это говорит о том, что люди ценят меня. Надеюсь, что оправдаю это доверие.