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Сегодня, 13:30

Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок, с которым было нелегко»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Ведран Чорлука и Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший капитан «Локомотива» Ведран Чорлука в интервью «СЭ» рассказал о сильных качествах нападающего Артема Дзюбы.

«Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить, и 0:1! Мне было очень сложно. Перед каждой игрой говорил себе, что не буду обращать внимания на его разговоры. Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя. Когда мы играли против «Зенита», готовились к Дзюбе. Если он на поле, то надо было держать его подальше от ворот», — сказал Чорлука «СЭ».

Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 20 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Ведран Чорлука и&nbsp;Артем Дзюба. «Дзюба — грязный игрок. Его оружие — не действия, а слова». Интервью Чорлуки
Артем Дзюба
Ведран Чорлука
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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