Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:20

Семин: «Чорлука многому научил игроков «Локомотива»

Тренер Семин считает, что Чорлука многому научил игроков «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Юрий Семин и Ведран Чорлука.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Локомотива» Ведране Чорлуке.

«Самое главное, что Чорлука — в высшей степени профессиональный человек. Чорлука хорошо знает свой организм и знает, когда ему нужна пауза. Я ему в этом плане всегда доверял, потому что он имел большой, громадный опыт. Думаю, что он многому научил игроков «Локомотива» своим профессиональным отношением к делу. Поэтому он приносил клубу пользу каждый год. И успехи, которые были у «Локомотива» — его большая заслуга», сказал Семин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Семин также считает Чорлука пригодился бы любой команде:

«Он был очень умным защитником и всегда опережал соперников. Ведран был очень техничным, и именно такая техника для современных защитников очень и очень нужна. Он всегда хорошо развивал атаки, и такой бы игрок любой команде пригодился», — добавил Семин.

13 февраля Ведран Чорлука в интервью «СЭ» назвал экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Легендой с большой буквы.

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ведран Чорлука
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Читайте также
Болельщики назвали Камилу Валиеву «королевой льда»
История Брюса Уиллиса: от «Крепкого орешка» до болезни
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Гладилин: «Стоит ли «Спартаку» каждый год всей командой окунаться в прорубь, чтобы очиститься? Нет»
Юрист объяснил срыв трансфера македонского игрока в «Пари НН»
Семак: «Мы хотели оставить Сутормина»
Семак объяснил отсутствие Эраковича в матче с «Сантосом»
Полузащитник «Локомотива» Рыбчинский прибыл на просмотр в «Балтику»
Медведев заявил, что в 2025 году участие в Кубке равноправия примут 6-8 команд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чорлука: «От Семина больше всех доставалось Игнатьеву! Даже я был в шоке»

Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок, с которым было нелегко»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости