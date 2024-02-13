Семин: «Чорлука многому научил игроков «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о бывшем игроке «Локомотива» Ведране Чорлуке.

«Самое главное, что Чорлука — в высшей степени профессиональный человек. Чорлука хорошо знает свой организм и знает, когда ему нужна пауза. Я ему в этом плане всегда доверял, потому что он имел большой, громадный опыт. Думаю, что он многому научил игроков «Локомотива» своим профессиональным отношением к делу. Поэтому он приносил клубу пользу каждый год. И успехи, которые были у «Локомотива» — его большая заслуга», сказал Семин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Семин также считает Чорлука пригодился бы любой команде:

«Он был очень умным защитником и всегда опережал соперников. Ведран был очень техничным, и именно такая техника для современных защитников очень и очень нужна. Он всегда хорошо развивал атаки, и такой бы игрок любой команде пригодился», — добавил Семин.

13 февраля Ведран Чорлука в интервью «СЭ» назвал экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Легендой с большой буквы.

37-летний хорват выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Всего за московский клуб он провел 242 матча, забил 9 мячей и отдал 10 результативных передач.