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8 октября, 19:01

Йоканович объяснил, чего не хватило «Динамо» для победы над ЦСКА

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Считаю, что сегодня обе команды показали интересную игру. Если говорить о ЦСКА, то для нас это не было секретом: ЦСКА сегодня сыграло именно в свою игру, это команда скоростная, они показали свой стиль. В первом тайме команда соперника создала больше моментов. К сожалению, мы снова пропустили мяч после стандарта.

Надо сказать, что нам не хватило мастерства, а где-то хладнокровия. Мы делили достаточно много простых и невынужденных ошибок. Второй там мы старались уже перевести в наше русло, бились, создавали моменты, могли также перевернуть игру. В общем и целом, результат справедлив», — сказал Йоканович.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и пока остается на 8-м месте (17 очков). В следующем туре команда 15 октября на своем поле примет «Оренбург».

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Славиша Йоканович
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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
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 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
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