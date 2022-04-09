Глушаков: «Посмотрите на табло, там горит фамилия Садыгова»

Глушаков заявил, что Садыгов делает все возможное в «Химках»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2) оценил игру Ильи Садыгова, который является сыном главного инвестора клуба.

— Как вам Садыгов по первому тайму?

— Забил гол, выполнил установку тренера. Подбадрировали его, у него дебютный гол.

— Понимаете, как смотрят на эту ситуацию? Это сын главного спонсора.

— Это вы так смотрите. Он забил гол. У нас есть футболисты, которые за сто игр не забили ни одного гола. Парень тренируется и делает все возможное. Играет не играет он — вопрос к главному тренеру. Посмотрите на табло, там горит его фамилия, он забил гол.