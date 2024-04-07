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Чистяков: «Мало игрового времени? Тренерское решение»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, почему получает мало игрового времени.

«Тренерское решение, я не могу сказать, почему игрового времени мало. Прошлую игру не так хорошо провел, поэтому матч с «Ростовом» начал на замене. Не знаю, тренер выбирает состав. Разговаривал ли со мной главный тренер? Да, подходит. Интересуется, как состояние, здоровье. Были у меня свои проблемы со спиной, сейчас все в порядке. Не знаю, не могу ответить, тренер называет стартовый состав», — приводит «РБ Спорт» слова Чистякова.

В январе 30-летний Чистяков перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. За сочинскую команду футболист сыграл один тайм в матче РПЛ с ЦСКА и 90 минут в игре FONBET Кубка России против «СКА-Хабаровска».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Чистяков
Футбол
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
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