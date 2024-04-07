Кравцов отметил, что «Ростов» его ничем не удивил

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов заявил, что «Ростов» его ничем не удивил в матче 23-го тура РПЛ (2:2).

— Когда готовились к «Ростову», чего ожидали?

— Хотели победить, не получилось, — приводит «РБ Спорт» слова Кравцова.

— Удивил ли «Ростов»?

— Нет, играли в свою игру.

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 15 очков за 22 матча.