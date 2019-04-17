Чиновник Пак - суду об ударе стулом: "Я не воспринимал действия Кокорина, как человека, собирающегося присесть"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов прокурора Светланы Тарасовой. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

- Подсудимые выражали агрессию к кому-то еще? - вопрос гособвинителя.

- Да. Они кого-то просили перестать снимать. Кто-то меня облил виски или чем-то еще, облил других посетителей. Кто-то ходил по скамейкам, по стульям, по диванчикам, бил посуду. В целом ответ - да.

- В чем выражалась агрессия именно на съемку действий?

- Могу только сейчас объяснить логику. В тот момент я не воспринимал и не знал, что участники компании – известные люди. Наверное, определенные действия по прекращению съемки были проявлены. Просили проверить телефон на наличие видео. Кто конкретно совершал действия, мне сложно говорить.



- Вчера при просмотре видео защита настаивала на том, что в момент нанесения удара стулом он (Александр Кокорин) взял его для того, чтобы сесть к вам. Но тут вы его оскорбили. Он хотел к вам присесть?

- Я не воспринимал действия Кокорина, как человека, собирающегося присесть ко мне. Если не ошибаюсь, один из участников компании придерживал стул.

- Был кто-то из подсудимых, кто ушел, отвернулся?

- Ответ – нет.

Адвокат Ромашов: - Вы откуда можете знать, что собирался делать Кокорин? Это ваше предположение?

- Я даю показания по тому, как я это воспринимал, - говорит Пак. - Я оценивал. Я не могу оценить действия Кокорина, как человека, собирающегося присесть.

- Кто-то мог предотвратить этот инцидент? - вопрос адвоката Бушманова.

- Не могу ответить на этот вопрос.

- Вы имеете претензии к администрации кафе? Вас туда посадили и не пересадили, к вам отнеслись с пренебрежением..

- Ответ – нет, не имею претензий к "Кофемании".

Адвокат Барик - потерпевшему: - Можете не повторять слова адвоката, которая вам подсказывает ответы?

Барик - адвокату чиновника Пака Шатихиной: - Если вам неспокойно, можете выйти из зала суда. (Александр Рогулев)

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live