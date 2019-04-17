Чиновник Пак рассказал суду, как получил запись инцидента с Кокориным и Мамаевым в кафе

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов судьи Елены Абрамовой.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года.

– В отношении меня было несколько ударов. Сначала А.Кокорина, потом К.Кокорин. По-моему, так и было, если я правильно помню. Александр – стулом, – сообщил Пак на вопрос о том, кто и сколько ударом ему нанес.

– Других ударов Александра не было?

– Не помню. Удары были, мне сложно оценить, кто их нанес.

– Удары в какую часть?

– В область головы.

– По какому принципу вы выбрали поликлинику для обращения?

– Я несколько раз обращался в это учреждение, оно находится близко к моему дому. Позвонил, спросил ли есть ли травматология.

– Где вы взяли видео?

– После инцидента я обратился к сотрудникам кафе с просьбой предоставить запись. Я оставил свой номер телефона. Через некоторое время мне позвонили и сказали, что флешку можно забрать.

– Они пошили вам навстречу?

– Да.

– Что сделали с записью?

– Далее она была изъята следователем. (Александр Рогулев)

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