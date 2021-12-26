Червиченко: «У «Спартака» нестабильная трансферная политика. Миранчук может перейти туда»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, в какой клуб может перейти полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно.

«Я не думаю, что Миранчук может идти в какое-то сравнение с Клаудиньо, — цитирует Червиченко Betonmobile.ru. - Бразилец сейчас выглядит лучшего него. Поэтому зачем он «Зениту»? Вряд ли Миранчук нужен «Локомотиву», там у ребят другая программа. У нас есть клуб с нестабильной трансферной политикой — «Спартак». Может быть туда, они могут и платить невменяемую зарплату, для них не так важны качество и позиция игрока, лишь бы имя какое-то популярное было. Только так. Он, конечно, может остаться в Италии, но он не так много играет, у него нет стабильности, поэтому его больше не хотят видеть в «Аталанте».

Миранчук в зимнее трансферное окно может уйти из «Аталанты». Среди возможных вариантов называют «Дженоа» и «Верона».