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Червиченко: «У «Спартака» нестабильная трансферная политика. Миранчук может перейти туда»

21:08
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предположил, в какой клуб может перейти полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в зимнее трансферное окно.

«Я не думаю, что Миранчук может идти в какое-то сравнение с Клаудиньо, — цитирует Червиченко Betonmobile.ru. - Бразилец сейчас выглядит лучшего него. Поэтому зачем он «Зениту»? Вряд ли Миранчук нужен «Локомотиву», там у ребят другая программа. У нас есть клуб с нестабильной трансферной политикой — «Спартак». Может быть туда, они могут и платить невменяемую зарплату, для них не так важны качество и позиция игрока, лишь бы имя какое-то популярное было. Только так. Он, конечно, может остаться в Италии, но он не так много играет, у него нет стабильности, поэтому его больше не хотят видеть в «Аталанте».

Миранчук в зимнее трансферное окно может уйти из «Аталанты». Среди возможных вариантов называют «Дженоа» и «Верона».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 2
2-й тайм

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/chervichenko-schitaet-chto-miranchuk-mozhet-pereyti-v-spartak-v-sluchae-uhoda-iz-atalantyi

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Роман Шишов все материалы автора

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