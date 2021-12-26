Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев стал победителем шоу «Звезды в Африке», которое шло на телеканале ТНТ.

В финале программы спортсмену удалось обойти Юлию Гаврилину. Они соревновались в испытании под названием «Звездный баланс», в котором должны были как можно дольше сохранить баланс с выпрямленными руками.

Во время шоу «Звезды в Африке» 15 участников на месяц поселили среди джунглей. Там им предстояло учиться ладить с окружающими, преодолевать собственные фобии и выполнять разные испытания.

Приз в пять миллионов рублей он отправит на помощь снежным барсам. Это животное футболист выбрал перед началом проекта.

«Во-первых, хочу сразу сказать, что я не ехал в Африку за победой и у меня даже не было никаких мыслей на этот счет, — написал Малафеев в Instagram после победы. — Я ехал получить удовольствие от крутого приключение, от новых эмоции и знакомства с хорошими людьми. Конечно же это была отличная возможность сменить обстановку вокруг себя, поменять серые и рутинные будни на солнечное и дерзкое приключение на другом континенте.

Что касается моих эмоций, поведения и т.д. Друзья, на проекте я просто был самим собой! Я прекрасно осознавал, что все, что мы говорим и делаем будет обсуждаться или осуждаться телезрителями. Но сказать честно, я быстро освоился и свыкся к тем условиям, в которых нам всем приходилось существовать и жить.

Я очень скучаю по этим днях, я скучаю по общению с ребятами, с которыми мы там жили, скучаю по всем тем, кто принимал участие в организации шоу, по всем сотрудникам и специалистам съемочной группы. Я скучаю по месту, где мы жили, и где боролись со своими фобиями, голодали, проходили испытания.?

Я хочу выразить благодарность всем тем, кто повлиял на мое решение об участии в этом шоу, потому что в самом начале я отказывался и не хотел лететь, для меня было морально сложно выйти из зоны комфорта, которая окружала меня в Петербурге... Пересматривая все серии шоу вместе с вами, я каждый раз все больше и больше осознавал, что всё это действительно не зря.

И напоследок... Я никогда не придавал значению мнения и высказывания людей, но ваши отклики растопили меня. Я читаю всё, что вы пишите мне в личные сообщения и в комментариях, и мне очень приятно, что у большинства из вас сложилось обо мне положительное впечатление. Кто-то пишет, что я являюсь идеалом, кто-то говорит, что я пример настоящего мужчины, кто-то писал, что именно так должны выглядеть футболисты, а кто-то и вовсе не знал обо мне до этого шоу. Но мне безусловно приятно, что, увидев меня вы сами решили для себя, кем я являюсь и делитесь этим со мной. Ведь «Со стороны виднее».

Спасибо, что болели и переживали за меня! Год в целом выдался сумбурным и в некоторых моментах сложным, но я суверенностью могу сказать — участие в шоу «Звезды в Африке» стало одним из самых светлых событий для меня в этом 2021 году.