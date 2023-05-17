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Экс-президент «Спартака» Червиченко: «Я бы за трансфер Дуарте кожу живьем содрал»

Алина Савинова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал покупку московским клубом защитника Алексиса Дуарте.

«Если там деньги не имеют счета и люди хотят быть обманутыми — это их право и сугубо личный вопрос. Если вы углубитесь в эти вопросы, то узнаете, что Дуарте сначала агент предложил неправильно за 3 миллиона евро. А когда предложил правильно, то его купили за 4,5-5 миллионов. Кто в курсе нюансов, смеются и знают, что происходит. Но если руководство это устраивает — ради бога. Тут же вопрос, что в этих трансферах главное? Игрока купить или деньги потратить? Это у людей нужно спрашивать, почему их не беспокоит, как тратятся их деньги. Я бы за такой трансфер кожу живьем содрал. Но у тех, кто раздает деньги сейчас, видимо, другой подход», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

23-летний футболист перешел в «Спартак» за 4 миллиона евро, согласно порталу Transfermarkt. Ранее парагвайский защитник выступал за «Серро Портеньо». В текущем сезоне Дуарте провел 6 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. С лета 2022 года команду возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.

Источник: https://metaratings.ru/news/chervichenko-ya-by-za-transfer-duarte-v-spartak-kozhu-zhivyom-sodral-251714/
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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