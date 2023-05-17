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Сегодня, 12:21

Агент защитника «Норвича» Яннулиса подтвердил интерес «Спартака» и «Динамо» к игроку

Микеле Антонов
Корреспондент
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Димитриос Яннулис.
Фото Global Look Press

Агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы греческого защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса, подтвердил новость об интересе «Спартака» и «Динамо» к игроку.

«Да, интерес есть, однако игрок, к сожалению, не будет доступен для трансфера ближайшим летом», — сказал Панагиотакис «СЭ».

Ранее об интересе московских клубов сообщил журналист PinkUn Коннор Саутвелл.

В сезоне-2022/23 Яннулис сделал одну результативную передачу в 27 матчах за «Норвич». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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ФК Норвич
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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