В «Химках» опровергли интерес к Кокорину
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.
«Нет, это не правда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее об интересе со стороны «Химок» к Кокорину сообщало итальянское издание Corriere dello Sport.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
30-летний нападающий в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделал дубль и отдал голевой пас.
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