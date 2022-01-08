В «Химках» опровергли интерес к Кокорину

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в подписании форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в зимнее трансферное окно.

«Нет, это не правда. «Химки» не заинтересованы в Кокорине», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее об интересе со стороны «Химок» к Кокорину сообщало итальянское издание Corriere dello Sport.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.

30-летний нападающий в текущем сезоне провел пять матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями. В недавнем двустороннем матче он сделал дубль и отдал голевой пас.