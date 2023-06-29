Червиченко объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, почему турецкий чемпионат обращает внимание на российских футболистов.
«Вполне возможно. Тут ситуация такая, что нашим игрокам нужно выбирать: либо у нас, либо в Турции. В Европу вряд ли наши игроки поедут, про Латинскую Америку забываем сразу, там своих хватает. Поэтому они считают, что при отсутствии альтернатив, но желании куда-то уехать наши игроки доступны турецкому чемпионату, как по трансферу, так и по личным условиям. Игроки у нас очень неплохие, а в Турции небольшой кризис. Нет там таких футболистов, которые были ранее, да и сборная такая же. Логично, что они смотрят на наших ребят», — приводит слова Червиченко Vprognoze.ru.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву, а «Фенебахче» планирует подписать форварда ЦСКА Федора Чалова.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -