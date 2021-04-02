Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» рассказал о состоянии футболистов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 апреля.

«Они работают в общей группе. Дриусси работает с определенными ограничениями, Малком — без них. Ребята потихоньку набирают форму. Думаю, Малком точно будет готов к игре, надеемся, что Дриусси — тоже. Вернулся ли Михаил Кержаков в общую группу? Нет. Пока он тренируется по индивидуальной программе, но надеемся, что в скором времени он к нам присоединится, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

9 февраля 24-летний Малком получил повреждение колена в товарищеском матче против сборной Иордании (1:0) на сборе в ОАЭ.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 9-я строчка и 35 баллов.