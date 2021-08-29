«Спартак» отклонил предложение «Вест Хэма» об аренде Крала
11:59
По информации «СЭ», «Вест Хэм» сделал предложение «Спартаку» об аренде полузащитника Алекса Крала.
В соглашение была включена опция выкупа, но она активировалась только при выполнении 23-летним игроком ряда условий.
В «Спартаке» отказались от предложения лондонцев, так как посчитали условия последующего выкупа слишком завышенными — это риск для клуба.
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