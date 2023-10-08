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Сегодня, 09:31

Дзюба опроверг слухи о конфликте с Галактионовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотив» Артем Дзюба выразил уважение главному тренеру команды Михаилу Галактионову.

«Сделал фирменное приветствие и пошел праздновать к Санычу и Михалычу, потому что это люди, которых я очень уважаю. Люди, которые для меня авторитеты, и я всегда за них. С Санычем знаком еще с Томска, с Михалычем познакомились здесь, я за него до конца, и он это знает. Кто бы что ни говорил, много разговоров, что конфликт у нас с ним или еще что-то», — сказал Дзюба на YouTube-канале «Локомотива».

7 октября «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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РПЛ: видео голов в матчах 7 октября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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