Дзюба опроверг слухи о конфликте с Галактионовым

Нападающий «Локомотив» Артем Дзюба выразил уважение главному тренеру команды Михаилу Галактионову.

«Сделал фирменное приветствие и пошел праздновать к Санычу и Михалычу, потому что это люди, которых я очень уважаю. Люди, которые для меня авторитеты, и я всегда за них. С Санычем знаком еще с Томска, с Михалычем познакомились здесь, я за него до конца, и он это знает. Кто бы что ни говорил, много разговоров, что конфликт у нас с ним или еще что-то», — сказал Дзюба на YouTube-канале «Локомотива».

7 октября «Локомотив» сыграл вничью с «Уралом» (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.