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27 февраля, 18:12

Широков заявил, что не понимает решение «Зенита» отправить Кругового во вторую команду

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о решении руководства сине-бело-голубых отправить защитника Данила Кругового во вторую команду до конца сезона-2023/24.

«Понимаю ли решение отправить его на полгода во вторую команду? Нет. Предлагали же деньги (ЦСКА), почему было не взять? Круговой же ни в чем регламент не нарушал, за полгода предупредил о подписании контракта с другим клубом и уходе. Просто решил, что больше не хочет сидеть на лавке. Что здесь такого?» — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом, а до этого момента по решению руководства сине-бело-голубых будет выступать за «Зенит-2».

По информации журналиста Ивана Карпова, московская команда была готова заплатить за футболиста 80 миллионов рублей, однако «Зенит» соглашался отпустить Кругового зимой только за 200 миллионов рублей. В связи с этим сделка не состоялась.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
Роман Широков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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