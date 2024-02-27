Широков заявил, что не понимает решение «Зенита» отправить Кругового во вторую команду



Бывший футболист «Зенита» Роман Широков рассказал, что думает о решении руководства сине-бело-голубых отправить защитника Данила Кругового во вторую команду до конца сезона-2023/24.

«Понимаю ли решение отправить его на полгода во вторую команду? Нет. Предлагали же деньги (ЦСКА), почему было не взять? Круговой же ни в чем регламент не нарушал, за полгода предупредил о подписании контракта с другим клубом и уходе. Просто решил, что больше не хочет сидеть на лавке. Что здесь такого?» — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА. Футболист перейдет в московский клуб летом, а до этого момента по решению руководства сине-бело-голубых будет выступать за «Зенит-2».

По информации журналиста Ивана Карпова, московская команда была готова заплатить за футболиста 80 миллионов рублей, однако «Зенит» соглашался отпустить Кругового зимой только за 200 миллионов рублей. В связи с этим сделка не состоялась.