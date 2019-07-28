Черевченко согласился: футбол в РПЛ стал зрелищным. Но не всем он нравится

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко после поражения в домашнем матче 3-го тура РПЛ от "Ростова" (2:3) выразил мнение, что яркая игра не всегда по душе тренерам – в случае негативного результата. По мнению специалиста, его команда стала слишком много пропускать, а потому от зрелищности он не получает удовлетворения. -

– Что исчезло в игре "Арсенала" после хорошего матча в Самаре?

– Думаю, ничего не потерялось. Просто повторюсь: что сегодня, что с "Нефтчи", что с "Динамо" – провалили первый тайм. Только в Самаре в первой половине переиграли соперника. Причины – все вместе (совпало). Будем с футболистами выходить из этого положения. Понятно, что проиграли дважды подряд, причем дома. Но ни мы первые, ни мы последние. Как уже сказал, нужно из себя все доставать. Всем вместе.

– Два забитых гола в такой игре в этом помогут помогут?

– Конечно, любой гол – позитивный момент в любой игре. Но негатив – три пропустили. Это никуда не годится. Да, пять мячей забито, все в ладоши хлопают: в РПЛ стал зрелищный футбол. Соглашусь. Но он не для тренеров зрелищный. Если бы сидел на трибуне, может, тоже бы в ладоши хлопал. (Артем Агапов)