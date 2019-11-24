Черевченко рассказал о состоянии команды после паузы на матчи сборных

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко перед матчем 17-го тура чемпионата России против «Краснодара» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 16.30 и пройдет в Туле.

— Я думаю, что у каждой команды есть проблемы, когда игроки уезжают в сборные, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — В основном все живы и здоровы, особенно игроки молодежной и национальной сборных, которые вернулись в хорошем расположении духа. Ломовицкий показал хорошую игру в матчах молодежки, они набрали 6 очков в двух играх, все молодцы. 9 игр и один гол в матчах с «быками»? Я могу сказать за себя, обычно журналисты обращают на это внимание, а я к этому отношусь спокойно.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Краснодар».

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