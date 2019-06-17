Черевченко рассказал, что за время подготовки "Арсенала" в Туле команду могут пополнить несколько новичков

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в интервью пресс-службе клуба рассказал о комплектовании команды на новый сезон. Ранее сообщалось, что игроки тульского клуба вышли из отпуска.

– Тульский сбор пройдут не все ребята, часть игроков вызывалась в свои национальные сборные, и они присоединятся к нам уже в Австрии. За время подготовки в Туле команду могут пополнить несколько новичков. Довольны, что в первые дни сборов удалось закончить сделку по Евгению Луценко. Это квалифицированный футболист, настырный, техничный и обладающий солидным опытом выступлений в РПЛ. Евгений доказал свою состоятельность в минувшем сезоне по матчам за столичное "Динамо".

"Арсенал" в минувшем сезоне впервые получил путевку в Лигу Европы, туляки вступят в борьбу со 2-го квалификационного раунда.

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