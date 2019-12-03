Черевченко рассказал: «Арсенал» нашел в Белоруссии новых Бакаева и Мирзова

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко после матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА в Москве (1:0) ответил на вопрос корреспондента белорусского издания о двух потенциальных новичках российского клуба — двух полузащитниках солигорского «Шахтера», 22-летнем Валерии Громыко и 26-летнем Юрии Ковалеве. По словам тренера, оружейники ищут возможность компенсировать потерю двух лидеров команды в прошлом сезоне — Зелимхана Бакаева (был арендован у «Спартака») и Резиуана Мирзова (летом «Ростов» продал футболиста в московский клуб).

— Мы наблюдали за двумя игроками, — сказал Черевченко. — Один считается одним из лучших и перспективных молодых футболистов Белоруссии, правильно? А второй — основной игрок сборной Белоруссии. Большой объем работы, скоростная выносливость. Смотрели игру с Германией, он там выделялся. Не на фоне сборной Германии, а на фоне своей команды. (Улыбается.) Привлек внимание своей активностью, скажем так. У нас ушли перед сезоном в «Спартак» два игрока такого же плана, поэтому взяли (этих). (Артем Агапов)