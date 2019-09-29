Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России прокомментировал итоги встречи.

— Потому что «Краснодар» лучше начал играть в этом матче, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — При счете 0:2 ожили, силы появились. Второе, хотя «Краснодар» и владел преимуществом, но голевых моментов он не создавал. Пенальтина 38-й минуте встречи... Знаете, если я заведусь... Лучше не надо. Не буду обсуждать. Есть же еще те, кто телевизор смотрят, что здесь говорить? План на игру? «Арсенал» пытался не давать «быкам» разыгрывать мяч в одно-два касания.

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