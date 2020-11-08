Черевченко не уверен, что выезд в Хабаровск на матч Кубка России ослабил «Рубин»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко — о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Выезд в Хабаровск на Кубок России у «Рубина»? Некоторым командам игра в середине недели идет на пользу, некоторым — нет, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — У нас тоже была такая же ситуация, когда мы ездили в Брянск, это нормально. При подготовке мы работали по своему графику.

— Допускаете, что у игроков «Рубина», которые ездили в Хабаровск, к концу второго тайма могут закончиться силы?

— Конечно, от этого есть плюсы, но все зависит уже от фармакологии, от того, как футболисты «Рубина» восстановились после длительного перелета.