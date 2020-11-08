Черевченко не уверен, что выезд в Хабаровск на матч Кубка России ослабил «Рубин»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко — о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— Выезд в Хабаровск на Кубок России у «Рубина»? Некоторым командам игра в середине недели идет на пользу, некоторым — нет, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — У нас тоже была такая же ситуация, когда мы ездили в Брянск, это нормально. При подготовке мы работали по своему графику.
— Допускаете, что у игроков «Рубина», которые ездили в Хабаровск, к концу второго тайма могут закончиться силы?
— Конечно, от этого есть плюсы, но все зависит уже от фармакологии, от того, как футболисты «Рубина» восстановились после длительного перелета.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.