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Черданцев: «Соболев — в «Зенит», Сергеев — в «Крылья». В течение дня вопрос должен быть решен»

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Георгий Черданцев рассказал о ситуации по переходу форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«По моей информации, переговоры вчера завершились принятием принципиального положительного решения. Осталось поставить подписи. Тогда Соболев — в «Зенит», Сергеев — в «Крылья Советов». В течение дня вопрос должен быть решен окончательно», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Александр Соболев. Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено в четверг»

Во время трансляции кубкового матча «Динамо» — «Крылья Советов» (5:1) Черданцев заявил, что сине-бело-голубые могут в ближайшее время объявить о переходе игрока. Позже в «Зените» опровергли эту информацию.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ был отстранен от тренировок с командой.

Источник: https://t.me/cherdantsev/998
Александр Соболев
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Георгий Черданцев
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
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 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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