В «Зените» опровергли информацию о трансфере Соболева

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова комментатора Георгия Черданцева о подписании сине-бело-голубыми нападающего «Спартака» Александра Соболева.

— Черданцев сообщает, что Соболев в «Зените», это так?

— Не так.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

20 августа сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры с Соболевым.