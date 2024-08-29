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Сегодня, 10:42

Дзюба сообщил о желании вновь принять участие в «Большом шоу» Мусагалиева

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-капитан сборной России Артем Дзюба рассказал «СЭ» о желании вновь принять участие в «Большом шоу» известного комика Азамата Мусагалиева.

«Хотел бы еще принять участие в «Большом шоу». Это возможно. Мы говорили с Азаматом, что наше сотрудничество было плодотворным», — сказал Дзюба «СЭ» в рамках «Т-лиги уличного футбола».

«Большое шоу» — проект комика и шоумена Азамата Мусагалиева. По правилам 10 участников оказываются в закрытой комнате, где важно не улыбаться и не смеяться. Проигравший вылетает с шоу.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». Ранее бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий завяил, что команда, взявшая игрока, «сорвет джекпот».

Артем Дзюба
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
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Зенит

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Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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