Дзюба сообщил о желании вновь принять участие в «Большом шоу» Мусагалиева

Экс-капитан сборной России Артем Дзюба рассказал «СЭ» о желании вновь принять участие в «Большом шоу» известного комика Азамата Мусагалиева.

«Хотел бы еще принять участие в «Большом шоу». Это возможно. Мы говорили с Азаматом, что наше сотрудничество было плодотворным», — сказал Дзюба «СЭ» в рамках «Т-лиги уличного футбола».

«Большое шоу» — проект комика и шоумена Азамата Мусагалиева. По правилам 10 участников оказываются в закрытой комнате, где важно не улыбаться и не смеяться. Проигравший вылетает с шоу.

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива». Ранее бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий завяил, что команда, взявшая игрока, «сорвет джекпот».