Черданцев: «Несколько дней назад отправил Аршавину кадры его покера на «Энфилде», а он мне: «Иди спать»
Комментатор Георгий Черданцев вспомнил покер экс-нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина на «Энфилде» в матче против «Ливерпуля» (4:4). Он отметил, что это событие не вызывает у него каких-либо особенных ощущений.
«В наше время яркие спортивные события меняются с такой калейдоскопической скоростью, что довольно сложно удерживать в памяти то, что происходило несколько лет назад. Поэтому, честно вам скажу, никаких ощущений, воспоминаний, связанных с тем матчем, кроме самого факта, что я на этом матче работал, а Аршавин забил 4 мяча, у меня не осталось. Забавно, что я буквально несколько дней назад случайно на одном из каналов попал на ретроспективы того матча. Как раз показывали эту игру, и я заснял на телефон один из голов Аршавина, отправил Андрею, он мне прислал короткое сообщение: «Иди спать». То есть, я думаю, что у него тоже с тех пор произошло столько разных событий в жизни, что вот казалось бы, такое грандиозное событие, как покер в Ливерпуле, даже такие вещи забываются и превращаются в некоторую такую рутину, что ли. Было и было», — цитирует Черданцева Metaratings.ru.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил ровно 15 лет назад — 21 апреля 2009 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
5
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
6
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
7
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
8
|Ростов
|23
|9
|7
|7
|35-33
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|19.04
|19:00
|
Краснодар – Факел
|2 : 0
|20.04
|14:00
|
Рубин – Локомотив
|1 : 1
|20.04
|16:30
|
Балтика – Кр. Советов
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Ахмат
|1 : 2
|21.04
|14:00
|
Пари НН – Динамо
|1 : 4
|21.04
|16:15
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|21.04
|18:15
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|21.04
|20:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2