Черданцев: «Несколько дней назад отправил Аршавину кадры его покера на «Энфилде», а он мне: «Иди спать»

Комментатор Георгий Черданцев вспомнил покер экс-нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина на «Энфилде» в матче против «Ливерпуля» (4:4). Он отметил, что это событие не вызывает у него каких-либо особенных ощущений.

«В наше время яркие спортивные события меняются с такой калейдоскопической скоростью, что довольно сложно удерживать в памяти то, что происходило несколько лет назад. Поэтому, честно вам скажу, никаких ощущений, воспоминаний, связанных с тем матчем, кроме самого факта, что я на этом матче работал, а Аршавин забил 4 мяча, у меня не осталось. Забавно, что я буквально несколько дней назад случайно на одном из каналов попал на ретроспективы того матча. Как раз показывали эту игру, и я заснял на телефон один из голов Аршавина, отправил Андрею, он мне прислал короткое сообщение: «Иди спать». То есть, я думаю, что у него тоже с тех пор произошло столько разных событий в жизни, что вот казалось бы, такое грандиозное событие, как покер в Ливерпуле, даже такие вещи забываются и превращаются в некоторую такую рутину, что ли. Было и было», — цитирует Черданцева Metaratings.ru.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач. Четыре гола в ворота «Ливерпуля» россиянин забил ровно 15 лет назад — 21 апреля 2009 года.