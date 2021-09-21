Черчесов о Захаряне: «Мы видим нестандартного футболиста, который дает определенную изюминку в атаке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Не так давно разговаривал с вашим многолетним ассистентом Мирославом Ромащенко на разные темы. В том числе зашла речь о Захаряне. Он сказал, что Захаряна вы готовили к тому, что он на Евро должен был играть если не в стартовом составе, то достаточно рано выходя на замену. Если бы не та ангина, из-за которой ему не удалось попасть на Евро, то он, наверно, появился бы в сборной раньше. Захарян, про которого пишут, что им интересуется «Барселона», который в числе 50 лучших талантов в этом возрасте, который ярко дебютировал в сборной против Хорватии, но у которого после этого были блеклые матчи, — надо ли с него спрашивать сейчас какую-то стабильность? Готов ли он к тому, чтобы быть одним из лидеров?

— С одной стороны, надо спрашивать, с другой стороны, надо готовить. Потому что все-таки стабильность определяет уровень футболиста, особенно на дистанции. Другое дело, что Мирослав сказал абсолютно правильно: мы видим нестандартного футболиста, который дает команде определенную изюминку в атаке, тем более на высоком уровне такие нестандартные вещи решают многое. Жалко, что он заболел и мы не могли его использовать. Другое дело, хотелось бы, чтобы, понятно, ваш брат может писать про любой клуб, который претендует на него, и еще что-то. Самое главное — не то, что пишут, а то, что на поле. Парень он молодой, но уже серьезный. Надеемся, что тот путь, по которому он сейчас идет, он будет только прибавлять, а мы будем только наслаждаться тем, как он играет. Другое дело, что есть авансы, а есть реалии. Просто слишком много мы уже видели талантов на своем веку, которые по той или иной причине не смогли достичь того, что в них заложено. Это, естественно, зависит от них и, самое главное, тех, кто его окружает.