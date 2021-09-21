Дзюба — главный специалист по «Рубину» в РПЛ
Форвард «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1) и вышел на первое место по числу голов в ворота казанского клуба в чемпионатах России.
33-летний форвард с девятью мячами обошел своего бывшего партнера по «Зениту» Данни, который огорчил волжан восемь раз. Тройку «врагов» «Рубина» с шестью голами замыкает Денис Глушаков.
Лучшие бомбардиры в матчах против «Рубина» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
26
|
9
|
Данни
|
Динамо, Зенит
|
17
|
8
|
Денис Глушаков
|
Локомотив, Спартак, Ахмат, Химки
|
24
|
6
|
Джамбулад Базаев
|
Сатурн, Алания
|
5
|
5
|
Халк
|
Зенит
|
6
|
5
|
Юра Мовсисян
|
Краснодар, Спартак
|
7
|
5
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
12
|
5
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив, Сатурн
|
13
|
5
|
Павел Погребняк
|
Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал
|
13
|
5
|
Роман Павлюченко
|
Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
17
|
5
|
Алексей Ионов
|
Зенит, Кубань, Динамо, Ростов, Краснодар
|
19
|
5
«Рубин» — пятая команда, ворота которой Дзюба поражал чаще всех. 13 голов Артем забил «Краснодару», 11 — «Уралу», семь — «Анжи», пять — «Тамбову». Кроме того, Артем делит с Эриком Бикфалви звание главного специалиста по «Уфе», а с Владимиром Дядюном и Давидом Цораевым — главного специалиста по «Сибири». Для сравнения у Олега Веретенникова восемь любимых клиентов, а у Александра Кержакова — шесть.
Футболисты, которые являются лучшими бомбардирами в матчах чемпионата России против одного из соперников:
|
Игрок
|
Клубы
|
Количество клубов
|
Олег Веретенников
|
Жемчужина (13), Черноморец (10), Шинник (10), КАМАЗ (9), Локомотив НН (9), Тюмень (8), Зенит (6)*, Текстильщик (5)*
|
8
|
Артем Дзюба
|
Краснодар (13), Урал (11), Рубин (9), Анжи (7), Уфа (6)*, Тамбов (5), Сибирь (3)*
|
7
|
Александр Кержаков
|
Динамо (14), Спартак (13), Алания (9), Сатурн (9), ЦСКА (8)*, Спартак Нч (7)
|
6
|
Андрей Тихонов
|
Ротор (9), Локомотив (8), Зенит (6)*
|
3
|
Вагнер Лав
|
Москва (10), Амкар (6)*, Луч-Энергия (6)
|
3
|
Сердар Азмун
|
Оренбург (5), Сочи (4)
|
2
|
Олег Терехин
|
ЦСКА (8)*, Балтика (4)
|
2
* Делит лидерство.
В том же порядке трио главных бомбардиров высшего дивизиона располагаются и в общей снайперской таблице чемпионата. Дзюба, обойдя в Казани Кержакова, подготовился к атаке на рекордный результат Веретенникова, который не обновлялся почти 20 лет — с 5 октября 2001 года. Именно в тот день полузащитник «Сокола» поразил ворота «Анжи» и записал на свой счет 143-й гол в высшей лиге.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России:
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Ротор, Сокол
|
274
|
143
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал
|
370
|
140
|
Александр Кержаков
|
Зенит, Динамо
|
340
|
139
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн
|
377
|
129
|
Дмитрий Лоськов
|
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
|
453
|
120
|
Роман Павлюченко
|
Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал
|
309
|
104
|
Сергей Семак
|
Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит
|
456
|
102
|
Андрей Тихонов
|
Спартак, Крылья Советов, Химки
|
346
|
98
|
Игорь Семшов
|
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
|
433
|
98
|
Федор Смолов
|
Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив
|
256
|
88
|
Валерий Есипов
|
Факел. Ротор, Сатурн
|
390
|
88
|
Егор Титов
|
Спартак, Химки
|
336
|
87
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
Олег Терехин
|
Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек
|
208
|
84
|
Сердар Азмун
|
Рубин, Ростов, Зенит
|
200
|
83
|
Дмитрий Сычев
|
Спартак, Локомотив, Волга
|
258
|
81
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