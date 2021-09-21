Форвард «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1) и вышел на первое место по числу голов в ворота казанского клуба в чемпионатах России.

33-летний форвард с девятью мячами обошел своего бывшего партнера по «Зениту» Данни, который огорчил волжан восемь раз. Тройку «врагов» «Рубина» с шестью голами замыкает Денис Глушаков.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Рубина» в чемпионатах России:

Игрок Команды Матчи Голы Артем Дзюба Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал 26 9 Данни Динамо, Зенит 17 8 Денис Глушаков Локомотив, Спартак, Ахмат, Химки 24 6 Джамбулад Базаев Сатурн, Алания 5 5 Халк Зенит 6 5 Юра Мовсисян Краснодар, Спартак 7 5 Алексей Миранчук Локомотив 12 5 Дмитрий Лоськов Локомотив, Сатурн 13 5 Павел Погребняк Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал 13 5 Роман Павлюченко Спартак, Локомотив, Кубань, Урал 17 5 Алексей Ионов Зенит, Кубань, Динамо, Ростов, Краснодар 19 5

«Рубин» — пятая команда, ворота которой Дзюба поражал чаще всех. 13 голов Артем забил «Краснодару», 11 — «Уралу», семь — «Анжи», пять — «Тамбову». Кроме того, Артем делит с Эриком Бикфалви звание главного специалиста по «Уфе», а с Владимиром Дядюном и Давидом Цораевым — главного специалиста по «Сибири». Для сравнения у Олега Веретенникова восемь любимых клиентов, а у Александра Кержакова — шесть.

Футболисты, которые являются лучшими бомбардирами в матчах чемпионата России против одного из соперников:

Игрок Клубы Количество клубов Олег Веретенников Жемчужина (13), Черноморец (10), Шинник (10), КАМАЗ (9), Локомотив НН (9), Тюмень (8), Зенит (6)*, Текстильщик (5)* 8 Артем Дзюба Краснодар (13), Урал (11), Рубин (9), Анжи (7), Уфа (6)*, Тамбов (5), Сибирь (3)* 7 Александр Кержаков Динамо (14), Спартак (13), Алания (9), Сатурн (9), ЦСКА (8)*, Спартак Нч (7) 6 Андрей Тихонов Ротор (9), Локомотив (8), Зенит (6)* 3 Вагнер Лав Москва (10), Амкар (6)*, Луч-Энергия (6) 3 Сердар Азмун Оренбург (5), Сочи (4) 2 Олег Терехин ЦСКА (8)*, Балтика (4) 2

* Делит лидерство.

В том же порядке трио главных бомбардиров высшего дивизиона располагаются и в общей снайперской таблице чемпионата. Дзюба, обойдя в Казани Кержакова, подготовился к атаке на рекордный результат Веретенникова, который не обновлялся почти 20 лет — с 5 октября 2001 года. Именно в тот день полузащитник «Сокола» поразил ворота «Анжи» и записал на свой счет 143-й гол в высшей лиге.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России: