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Дзюба — главный специалист по «Рубину» в РПЛ

08:30
Артем Дзюба оформил дубль в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба оформил дубль в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба оформил дубль в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:1) и вышел на первое место по числу голов в ворота казанского клуба в чемпионатах России.

33-летний форвард с девятью мячами обошел своего бывшего партнера по «Зениту» Данни, который огорчил волжан восемь раз. Тройку «врагов» «Рубина» с шестью голами замыкает Денис Глушаков.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Рубина» в чемпионатах России:

Игрок

Команды

Матчи

Голы

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

26

9

Данни

Динамо, Зенит

17

8

Денис Глушаков

Локомотив, Спартак, Ахмат, Химки

24

6

Джамбулад Базаев

Сатурн, Алания

5

5

Халк

Зенит

6

5

Юра Мовсисян

Краснодар, Спартак

7

5

Алексей Миранчук

Локомотив

12

5

Дмитрий Лоськов

Локомотив, Сатурн

13

5

Павел Погребняк

Спартак, Шинник, Томь, Зенит, Динамо, Тосно, Урал

13

5

Роман Павлюченко

Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

17

5

Алексей Ионов

Зенит, Кубань, Динамо, Ростов, Краснодар

19

5

«Рубин» — пятая команда, ворота которой Дзюба поражал чаще всех. 13 голов Артем забил «Краснодару», 11 — «Уралу», семь — «Анжи», пять — «Тамбову». Кроме того, Артем делит с Эриком Бикфалви звание главного специалиста по «Уфе», а с Владимиром Дядюном и Давидом Цораевым — главного специалиста по «Сибири». Для сравнения у Олега Веретенникова восемь любимых клиентов, а у Александра Кержакова — шесть.

Футболисты, которые являются лучшими бомбардирами в матчах чемпионата России против одного из соперников:

Игрок

Клубы

Количество клубов

Олег Веретенников

Жемчужина (13), Черноморец (10), Шинник (10), КАМАЗ (9), Локомотив НН (9), Тюмень (8), Зенит (6)*, Текстильщик (5)*

8

Артем Дзюба

Краснодар (13), Урал (11), Рубин (9), Анжи (7), Уфа (6)*, Тамбов (5), Сибирь (3)*

7

Александр Кержаков

Динамо (14), Спартак (13), Алания (9), Сатурн (9), ЦСКА (8)*, Спартак Нч (7)

6

Андрей Тихонов

Ротор (9), Локомотив (8), Зенит (6)*

3

Вагнер Лав

Москва (10), Амкар (6)*, Луч-Энергия (6)

3

Сердар Азмун

Оренбург (5), Сочи (4)

2

Олег Терехин

ЦСКА (8)*, Балтика (4)

2

* Делит лидерство.

В том же порядке трио главных бомбардиров высшего дивизиона располагаются и в общей снайперской таблице чемпионата. Дзюба, обойдя в Казани Кержакова, подготовился к атаке на рекордный результат Веретенникова, который не обновлялся почти 20 лет — с 5 октября 2001 года. Именно в тот день полузащитник «Сокола» поразил ворота «Анжи» и записал на свой счет 143-й гол в высшей лиге.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионата России:

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Ротор, Сокол

274

143

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал

370

140

Александр Кержаков

Зенит, Динамо

340

139

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш, ЦСКА, Москва, Сатурн

377

129

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

453

120

Роман Павлюченко

Ротор, Спартак, Локомотив, Кубань, Урал

309

104

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

456

102

Андрей Тихонов

Спартак, Крылья Советов, Химки

346

98

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

433

98

Федор Смолов

Динамо, Анжи, Урал, Краснодар, Локомотив

256

88

Валерий Есипов

Факел. Ротор, Сатурн

390

88

Егор Титов

Спартак, Химки

336

87

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

Олег Терехин

Динамо, Локомотив, Черноморец, Терек

208

84

Сердар Азмун

Рубин, Ростов, Зенит

200

83

Дмитрий Сычев

Спартак, Локомотив, Волга

258

81

Рубин — Зенит

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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