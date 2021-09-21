Черчесов рассказал, что не думал о том, где продолжит работу после сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Что дальше? Вы сказали, через две недели узнаем какую-то новость, вы же, как человек с очень организованным умом, наверняка думали, куда после сборной хотите пойти.

— Нет. Это тот случай, когда я ни о чем не думаю.

— Это я не про клуб, я с точки зрения развития карьеры.

— Тоже не думал. Когда ты работаешь, ты сконцентрирован на том, на тех задачах, которые перед тобой стоят. Я вам и сегодня могу это подтвердить. Когда я говорил, что это государственная должность, это не шутка, потому что чемпионат мира — это когда весь мир смотрит на Россию. Это не просто тренер сборной, это тренер сборной немножко в другой касте, поэтому эти пять лет в таком ключе мы работали, ни на что не отвлекаясь, я несколько раз говорил, и сейчас могу подтвердить, что ни о чем не думал. Вот все закончилось, теперь отдыхаем, теперь оно само собой образуется. Как говорится, из прессы все узнаете.

— Количество звонков, поздравлений, которое приходило 2 сентября, в ваш день рождения. Был ли какой-то совсем неожиданный для вас звонок или поздравление, то, которое вы не ждали, либо человек проявился спустя долгое-долго время?

— Нет. Такого не было. Много было, естественно, звонков. Не могу сказать, было раньше больше или меньше, но звонков было много, эсэмэс много, постарался на все ответить, может, что-то и пропустил. Борис Романыч Ротенберг, что было неожиданно, я жил в гостинице в горах, и пришел букет и письмо от него с поздравлением. Вот это было, с одной стороны, так-то мы поздравляем друг друга, но это было приятно и неожиданно.

8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.