Чемпионский матч «Зенита» длился 48 минут. «Спартак» играл на минуту дольше

Чистое игровое время матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (2:4), который судил Сергей Карасев, составило 48 минут и 15 секунд. Немногим дольше играли «Спартак» и «Тамбов» (2:3, арбитр Владимир Москалев) — 49 минут и 29 секунд.

По данным InStat, самой продолжительной в туре получилась встреча «Динамо» — «Арсенал» (0:1, Владислав Безбородов) — 58 минут и 22 секунды. Самая короткая — «Крылья Советов» — «Ростов» (0:0, Николай Волошин), в Самаре игровое время не превысило 47 минут. (Александр Бобров)