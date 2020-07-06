РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпионский матч «Зенита» длился 48 минут. «Спартак» играл на минуту дольше

6 июля 2020, 16:16
26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». Фото РПЛ.
26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». Фото РПЛ.
Теги:

Чистое игровое время матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (2:4), который судил Сергей Карасев, составило 48 минут и 15 секунд. Немногим дольше играли «Спартак» и «Тамбов» (2:3, арбитр Владимир Москалев) — 49 минут и 29 секунд.

По данным InStat, самой продолжительной в туре получилась встреча «Динамо» — «Арсенал» (0:1, Владислав Безбородов) — 58 минут и 22 секунды. Самая короткая — «Крылья Советов» — «Ростов» (0:0, Николай Волошин), в Самаре игровое время не превысило 47 минут. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир